Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο μια 72χρονη γυναίκα μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:15 το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όπου σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη γυναίκα επιχείρησε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο της γραμμής 049.

Άγνωστο μέχρι στιγμής υπό ποιες συνθήκες, η 72χρονη παρασύρθηκε από το λεωφορείο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες.