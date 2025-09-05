Ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να υλοποιήσει το «Make America Great Again» εξετάζει μεταξύ άλλων να απειλήσει την κυριαρχία της Τουρκίας στο χώρο των drone, καθιστώντας τις ΗΠΑ τον κορυφαίο προμηθευτή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να προχωρήσει σε μονομερή αναθεώρηση μιας συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών ηλικίας 38 ετών, προκειμένου να επιτρέψει την πώληση εξελιγμένων στρατιωτικών drones τύπου «Reaper» και άλλων προηγμένων συστημάτων στο εξωτερικό, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και τέσσερις ακόμη πηγές με γνώση του σχεδίου.

Η αναθεώρηση της συνθήκης θα ανοίξει τον δρόμο για την πώληση άνω των 100 drones MQ-9 Reaper στη Σαουδική Αραβία, τα οποία το Ριάντ ζήτησε την άνοιξη, και ενδέχεται να αποτελέσουν μέρος της εξοπλιστικής συμφωνίας ύψους 142 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Μάιο.

Ενδιαφέρον για την απόκτηση των drones έχουν εκδηλώσει επίσης σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Ειρηνικό και την Ευρώπη.

Χαρακτηρίζοντας τα drones ως αεροσκάφη όπως το F-16 και όχι ως πυραυλικά συστήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρακάμψουν τη συμφωνία Missile Technology Control Regime (MTCR) των 35 χωρών που υπέγραψαν το 1987, ανοίγοντας τον δρόμο για πωλήσεις σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που δυσκολεύονταν μέχρι σήμερα να αποκτήσουν τα κορυφαία μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Αμερικής.

Η νέα πολιτική θα επιτρέψει στις εταιρείες General Atomics, Kratos και Anduril, που κατασκευάζουν μεγάλα drones, να εντάξουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο των «Ξένων Στρατιωτικών Πωλήσεων» (Foreign Military Sales) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διευκολύνοντας έτσι την πώληση διεθνώς, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.