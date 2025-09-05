Μια σειρά Γερμανών πολιτικών έχουν αποβιώσει ενόψει των περιφερειακών εκλογών, προκαλώντας έντονες συνωμοσιολογικές θεωρίες στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον διευθυντή των εκλογών στη γερμανική πολιτεία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, τη μεγαλύτερη πολιτεία της χώρας, συνολικά 16 υποψήφιοι για τις τοπικές εκλογές έχουν αποβιώσει. Από αυτούς, επτά σχετίζονταν με το κόμμα AfD, ενώ από έναν υποψήφιο είχαν απώλειες το SPD, η Social and Democratic Alternative (SDA), το FDP, οι Πράσινοι, το Κόμμα για την Προστασία των Ζώων, η Ένωση Ανεξάρτητων Ψηφοφόρων (UWG), οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι, το Κόμμα Δημοψηφίσματος και μια ομάδα ψηφοφόρων.

Οι θεωρίες συνωμοσίας εντάθηκαν μετά τον θάνατο αρχικά τεσσάρων και στη συνέχεια επτά υποψηφίων του AfD, ενός δεξιού κόμματος που έχει γνωρίσει σημαντική άνοδο από την ίδρυσή του το 2013. Τις θεωρίες αυτές ενίσχυσε η συν-ηγέτιδα του κόμματος, Άλις Βάιντελ, η οποία κοινοποίησε ισχυρισμό του συνταξιούχου οικονομολόγου, Στέφαν Χόμπουργκ, ότι ο αριθμός των θανάτων υποψηφίων ήταν «στατιστικά σχεδόν αδύνατος». Η Αστυνομία, ωστόσο, όπως αναφέρει η Daily Mail, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε μη φυσιολογική αιτία θανάτου ή εγκληματική ενέργεια στις πρώτες τέσσερις περιπτώσεις. Οι θάνατοι αυτοί έχουν ήδη επηρεάσει τη διαδικασία των εκλογών, καθώς ο χρόνος μεταξύ υποψηφιότητας και εκλογής είναι σχετικά μεγάλος. Ο Νόμος για τις Δημοτικές Εκλογές επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου, οι οποίες μπορούν, αν χρειαστεί, να διεξαχθούν ακόμα και την ημέρα των εκλογών.

Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία συμμετέχουν πάνω από 20.000 υποψήφιοι για έδρες, σε μια πολιτεία με πληθυσμό 18 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, το AfD συγκέντρωσε μόλις 5,4% στην περιοχή, η οποία έχει βιώσει σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας. Ωστόσο, στις ομοσπονδιακές εκλογές του προηγούμενου έτους, το κόμμα έλαβε 16,8% των ψήφων, με πολλούς να αναμένουν παρόμοιο αποτέλεσμα και στις φετινές εκλογές. Το AfD υποστηρίζεται από ισχυρούς διεθνείς παράγοντες, όπως ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε: «Ή η Γερμανία ψηφίζει AfD ή θα είναι το τέλος της Γερμανίας».

Νωρίτερα φέτος, το AfD χαρακτηρίστηκε ως ακραία οργάνωση που απειλεί τη δημοκρατία από τη γερμανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Προστασία του Συντάγματος (BfV) δήλωσε ότι η οντότητα, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, ήταν μια «αποδεδειγμένα δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση». Ενώ ορισμένα τμήματα του AfD, όπως η νεολαία του κόμματος και ορισμένα κρατικά παραρτήματα, είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως εξτρεμιστικά, αυτή είναι η πρώτη φορά που το κόμμα, το οποίο διαθέτει εθνική εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, χαρακτηρίζεται επίσημα. Ο νέος χαρακτηρισμός δεν απαγορεύει το κόμμα, αλλά επιτρέπει στις γερμανικές αρχές να ενισχύσουν την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μυστικών πληροφοριοδοτών και της παρακολούθησης επικοινωνιών.

Μια εσωτερική έκθεση 1.000 σελίδων από το BfV κατηγορεί το AfD για παραβίαση βασικών συνταγματικών αρχών, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου. «Η εθνοτική και γενεαλογική αντίληψη του λαού που επικρατεί στο κόμμα δεν είναι συμβατή με την ελεύθερη δημοκρατική τάξη», αναφέρει η υπηρεσία. «Στοχεύει στον αποκλεισμό ορισμένων ομάδων πληθυσμού από την ίση συμμετοχή στην κοινωνία, στην υποβολή τους σε μεταχείριση που παραβιάζει το σύνταγμα και κατά συνέπεια, στην απονομή νομικά υποδεέστερης θέσης». Η υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φάεζερ, δήλωσε: «Το AfD εκπροσωπεί μια εθνοτική αντίληψη που διακρίνει ολόκληρες ομάδες πληθυσμού και αντιμετωπίζει τους πολίτες με ιστορικό μετανάστευσης ως Γερμανούς δεύτερης κατηγορίας. Η εθνοτική τους στάση αντανακλάται σε ρατσιστικές δηλώσεις, ιδιαίτερα κατά των μεταναστών και των Μουσουλμάνων». Η υπουργός αρνήθηκε οποιονδήποτε ισχυρισμό για πολιτική παρέμβαση στα ευρήματα του BfV.