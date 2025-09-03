Έντονη συζήτηση προκαλούν στη Γερμανία οι θάνατοι έξι υποψήφιων του AfD, που έφυγαν από τη ζωή μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων πριν τις εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, όπου το ακροδεξιό κόμμα εμφανίζεται φαβορί.

Οι έξι υποψήφιοι -ανάμεσα σε 20.000 που εκπροσωπούν ένα πληθυσμό 18 εκατομμυρίων- ήταν ηλικίας 66, 71, 59 και 80 ετών, ενώ φέρεται να βρίσκονταν σε μη εκλόγιμες θέσεις και να συμμετείχαν για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία δήλωσε πως οι τέσσερις θάνατοι οφείλονται σε φυσικά αίτια, ενώ οι δύο εξετάζονται. Επίσης, τόνισαν ότι δεν είναι οι μοναδικοί υποψήφιοι που πέθαναν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με απώλειες να καταγράφονται και στα άλλα κόμματα, με ορισμένες να αποδίδονται και σε εγκληματικές ενέργειες.

Εντούτοις, το AfD αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή και ειδικά οι ψηφοφόροι του, που είναι δύσπιστοι προς την αστυνομία με αφορμή το μεταναστευτικό και όχι με κριτήριο αν πράγματι λειτουργεί υπέρ του Γερμανού πολίτη.

Με βάση την ιστοσελίδα SRF, το θέμα αναδείχθηκε από άλλους υποψήφιους του AfD που δημόσια άφησαν υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, στελέχη του ακροδεξιού κόμματος δήλωσαν ανώνυμα ότι μόνο ένας ή δύο θάνατοι προβληματίζουν. «Τον έναν τον περιμέναμε, ο άλλος άκουσα πως αυτοκτόνησε. Εξάλλου, είχε προβλήματα και το ξέραμε. Τώρα, νομίζω δύο ή ένας είχε σοβαρά προβλήματα υγείας».

Η γερμανική ιστοσελίδα Focus έγραψε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνες και δεν αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο λόγω απορρήτου, όσο και επειδή το ζήτησαν οι οικογένειες των νεκρών που δεν επιθυμούν να εργαλειοποιηθούν πολιτικά οι θάνατοι.