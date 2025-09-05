Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, δήλωσε σήμερα – σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA – ότι η εταιρεία του είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με την αμερικανική Westinghouse σχετικά με το ζήτημα του πυρηνικού καυσίμου στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ζαπορίζια.

Τον Ιούνιο, η Μόσχα ζήτησε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να μεσολαβήσει σε συνομιλίες για να επιλυθεί το ζήτημα του αμερικανικού πυρηνικού καυσίμου που είναι αποθηκευμένο στο ουκρανικό εργοστάσιο – το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη –, το οποίο παραμένει στα χέρια του ρωσικού στρατού.

Η Westinghouse και αμερικανοί αξιωματούχοι αρμόδιοι για την ενέργεια έχουν εγείρει ανησυχίες για ζητήματα ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το καύσιμο αυτό, εξήγησε ο κ. Λιχάτσεφ.

Πηγή: ΑΠΕ