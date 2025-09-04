Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Πέμπτη διάταγμα για τη μείωση των δασμών στα ιαπωνικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να εφαρμόσει τη συμφωνία εμπορίου που διαπραγματεύτηκε με το Τόκιο.

Σύμφωνα με το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, τα ιαπωνικά αυτοκίνητα θα υπόκεινται σε δασμό 15% αντί για τον ισχύοντα 27,5%, ενώ το επίπεδο δασμών για πολλά άλλα προϊόντα θα περιοριστεί επίσης στο 15%.

Το αποτέλεσμα αποτελεί νίκη για την Ιαπωνία, μετά την επίσκεψη του ιαπωνικού απεσταλμένου για θέματα δασμών στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, προκειμένου να πείσει τον Τραμπ να υπογράψει το έγγραφο για τις αλλαγές — εβδομάδες αφότου οι δύο πλευρές είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους.

Παρότι οι δύο χώρες είχαν αρχικά παρουσιάσει τη συμφωνία εμπορίου στα τέλη Ιουλίου, υπήρχαν διαφορές στις λεπτομέρειες της.

Όταν ο Τραμπ, στις αρχές Αυγούστου, επέβαλε αρχικά υψηλότερους δασμούς στην Ιαπωνία — μαζί με δεκάδες άλλες οικονομίες — ο νέος δασμός 15% προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα επίπεδα για πολλά άλλα προϊόντα.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε τον απεσταλμένο για τους δασμούς, Ριόσεϊ Ακαζάβα, να δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι αναμένεται η Ουάσιγκτον να αναθεωρήσει τον κανόνα.

Οι τροποποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός επτά ημερών από τη δημοσίευση του κανόνα στο Federal Register.