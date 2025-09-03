Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ενώ σήματα συναγερμού ενεργοποιήθηκαν στο Τελ Αβίβ και σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας.

Αργότερα, οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη, αναφέροντας ότι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς το Τελ Αβίβ, σε ό,τι υποστήριξαν ότι ήταν αρχική αντίδραση στις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Υεμένης.

«Σήμερα το πρωί… μια επιτόπια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι χρησιμοποίησε έναν πύραυλο διασποράς εδάφους», ανέφερε ο στρατός σε δήλωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Οι Χούθι ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για άλλη εκτόξευση πυραύλου, η οποία επίσης αναχαιτίστηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτοξεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη χιλιάδες χιλιόμετρα βόρεια προς το Ισραήλ, σε ό,τι η ομάδα χαρακτηρίζει πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Το Ισραήλ αντεπιτέθηκε βομβαρδίζοντας περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού λιμανιού Χοντέιντα. Η τελευταία επιδρομή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανώτερων αξιωματούχων των Χούθι, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Οι Χούθι, που ελέγχουν τα πιο πυκνοκατοικημένα μέρη της Υεμένης, επιτίθενται επίσης σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.