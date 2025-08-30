Ο πρωθυπουργός των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, Άχμεντ αλ Ραχάουι, είναι μεταξύ των θυμάτων της ισραηλινής επιδρόμής στη Σαναά την Πέμπτη.

Όπως επιβεβαιώνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο υποστηριζόμενος από την Τεχεράνη πολιτικός άφησε την τελευταία πνοή στο διαμέρισμά του στην πρωτεύουσα της χώρας.

Στην επίθεση εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν πολλοί από τους στενούς του συνεργάτες.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι εξουδετερώθηκαν ο υπουργός Άμυνας των Χούθι Μοχάμεντ αλ-Ατίφι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Μοχάμεντ Αμπντ αλ-Καρίμ αλ-Γκαμάρι, που συμμετείχαν σε συμβούλιο ανώτερων αξιωματούχων εκτός Σαναά. Ο Αλ-Γκαμάρι είχε προηγουμένως τραυματιστεί σε προηγούμενη ισραηλινή επίθεση.