Σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα της Υεμένης που στόχευαν ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, σκοτώθηκε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός των Χούθι, Άχμεντ αλ-Ραχάουι, σύμφωνα με δημοσιεύματα των υεμενιτικών μέσων ενημέρωσης και ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jumhuriya της Υεμένης αναφέρει πως ο αλ-Ραχάουι πέθανε στο διαμέρισμά του στη Σαναά κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιδρομών, με την εφημερίδα Aden Al-Ghad να προσθέτει ότι αρκετοί από τους συνεργάτες του σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν πως οι επιδρομές σκότωσαν τον υπουργό Άμυνας των Χούθι, Μοχάμεντ αλ-Ατίφι, και τον αρχηγό του επιτελείου, Μοχάμεντ Αμπντ αλ-Καρίμ αλ-Γκαμάρι, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ανώτερων αξιωματούχων έξω από τη Σαναά. Ο αλ-Γκαμάρι είχε τραυματιστεί προηγουμένως σε προηγούμενη ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με το Euronews, οι αεροπορικές επιδρομές συνέπεσαν με μια προγραμματισμένη ομιλία του ηγέτη των Χούθι, Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι. Ωστόσο, ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι ο ηγέτης της ομάδας δεν ήταν παρών στην στοχευμένη τοποθεσία.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ο οποίος ενέκρινε τις επιθέσεις μαζί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι οι Χούθι γνώριζαν τις συνέπειες της στοχοποίησης του Ισραήλ.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βορειοδυτικής περιοχής της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και της πρωτεύουσας Σαναά, εκτοξεύουν τακτικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ, ενώ έχουν στοχεύσει πλοία στη γύρω περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα.