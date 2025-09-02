Μυστηριώδη αντικείμενα εκτοξεύτηκαν πρόσφατα από ένα από τα παράθυρα του Λευκού Οίκου, όπως δείχνει ένα περίεργο βίντεο.

Το υλικό, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δείχνει ένα άτομο να πετά συνεχώς τα αντικείμενα από ένα παράθυρο του πάνω ορόφου στο έδαφος.

🎥 Strange scene of black bags being thrown out of the White House window before Trump's speech pic.twitter.com/EaSMPsER8s — Voice (@Voice1288291) September 2, 2025

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι πίσω από το μυστήριο βρίσκεται ένας εργολάβος που εκτελούσε τακτικές εργασίες συντήρησης ενώ ο πρόεδρος Τραμπ απουσίαζε.

Δεν έγινε σαφές τι ακριβώς ήταν τα αντικείμενα ή γιατί πετάγονταν από το παράθυρο. Κάποιοι χρήστες στο διαδίκτυο υπέθεσαν ότι προέρχονταν από το Lincoln Bedroom του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το μπάνιο του Lincoln Bedroom, που είχε ανακαινιστεί «τρομερά», ήταν ανάμεσα στα δωμάτια που σχεδίαζε να ανακαινίσει μετά τη μετακόμισή του ξανά στην Ουάσιγκτον. «Θα ανακαινίσουμε το μπάνιο του Lincoln, που ήταν Art Deco», είχε πει τον προηγούμενο μήνα, προσθέτοντας ότι «θα το κάνουμε πραγματικά εκπληκτικό».

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε επίσης ότι το άτομο πίσω από την υπόθεση ήταν ο εργολάβος που εκτελούσε τη συντήρηση ενώ ο πρόεδρος απουσίαζε.

Επιπλέον, ο Τραμπ αποκάλυψε σχέδια για την ανέγερση μιας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενης αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο, ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από το τέλος της θητείας του, στις αρχές του 2029.

Η «White House State Ballroom», έκτασης 90.000 τετραγωνικών ποδιών, θα βρίσκεται στη Δυτική Πτέρυγα και θα μπορεί να φιλοξενήσει 650 άτομα.