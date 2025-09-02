Έκκληση στη διεθνής κοινότητα απηύθυνε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz καλώντας στη δημιουργία ενός παγκόσμιου συνασπισμού, όπως σε εκείνον στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν, προκειμένου να απαλλαγεί το Ισραήλ από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χαρακτηρίζοντας «εγκληματική συμμορία» την ισραηλινή κυβέρνηση ο αρθρογράφος Uri Misgav, κάλεσε σε παγκόσμια δράση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν θα ήθελε να δει διαλυμένη τη χώρα του. Συγκεκριμένα, ζήτησε ειρηνική και όχι ένοπλη παρέμβαση, κάτι που θα οδηγούσε σε κατακερματισμό του ισραηλινού κράτους, στην ανάδειξη νέων κρατών και στη δημιουργία νέων παθών.

Σε άρθρο με τίτλο «μια επείγουσα έκκληση προς τον κόσμο: Σώστε το Ισραήλ από τους ηγέτες του», ο Ισραηλινός αρθρογράφος έγραψε: «Πιστεύω (σ.σ. η άποψή του) ότι αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του φιλελεύθερου, δημοκρατικού κόσμου στο Ισραήλ. Βοηθήστε μας. Σώστε μας από τους εαυτούς μας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Λένε ότι είναι δύσκολο να ζητήσεις βοήθεια, ότι χρειάζεται να ξεπεράσεις ένα ψυχολογικό εμπόδιο και να αναγνωρίσεις ότι δεν μπορείς πλέον να βοηθήσεις τον εαυτό σου.

»Χρειαζόμαστε επείγουσα βοήθεια. Μας απήγαγε μια εγκληματική συμμορία που εκμεταλλεύτηκε το δημοκρατικό μας σύστημα για να αποκτήσει εξουσία (σ.σ. οι προσπάθειες του Νετανιάχου να ελέγξει τους δικαστές, ώστε να απαλλάξει τον εαυτό του από κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ) και συνέχισε να προσπαθεί να καταστρέψει αυτή τη δημοκρατία προς όφελος ενός τυραννικού καθεστώτος με φασιστικά και υπερεθνικιστικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι μια παλιά και γνωστή ιστορία που έχει συμβεί και σε άλλους τόπους. Αυτή τη φορά συνέβη σε εμάς. Νομίζαμε ότι μπορούσαμε να το χειριστούμε μόνοι μας- φαινόταν μάλιστα ότι βρισκόμασταν στο σωστό δρόμο.

»Και τότε ήρθε η 7η Οκτωβρίου. Μια βάρβαρη εισβολή στο κυρίαρχο έδαφός μας, η οποία διαπράχθηκε από μια δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε με τη γενναιοδωρία του Κατάρ και των κυβερνήσεων Νετανιάχου. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών πίστευε ότι έπρεπε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντι σε αυτή την εισβολή και μάλιστα να απαντήσουμε με βία για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

»Αλλά έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια και ένας δικαιολογημένος πόλεμος άμυνας έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη εκστρατεία εκδίκησης, με δολοφονίες και καταστροφές, με πείνα και δυστυχία των πολιτών και με σχέδια απέλασης και επανεγκατάστασης Εβραίων μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση το όραμα του φονταμενταλιστικού Ισραήλ. Έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας που είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να εγκαταλείπει τους ομήρους μας και να θυσιάζει στρατιώτες στον βωμό της επιβίωσης και της τρέλας της.

»Υπάρχει μια συμπαγής δημόσια πλειοψηφία που αντιτίθεται στις θέσεις και τα σχέδια αυτής της κυβέρνησης σε κάθε κύριο ζήτημα. Μπορείτε να δείτε τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση και να απαλλαγούμε από αυτήν. Αντιθέτως. Πρόσφατα, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα άλλο με τα συνήθη μέσα, αφού ο Νετανιάχου και τα τσιράκια του θα βρουν τρόπο να ακυρώσουν τις εκλογές.

(…)

»Απαιτείται η παρέμβαση σας. Οι καταδίκες δεν αρκούν. Ούτε τα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά μποϊκοτάζ και η απομόνωση. Συχνά, αυτά πλήττουν το φιλελεύθερο-δημοκρατικό στρατόπεδο, το οποίο θεωρεί τον εαυτό του μέρος του ευρύτερου κόσμου και δεν ενδιαφέρεται να ζει εδώ σε μια σύγχρονη Σπάρτη ή σε ένα εβραϊκό Ιράν. Η πρόθεση να αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα βοηθήσει επίσης.

»Ένα πραγματικό παλαιστινιακό κράτος, με θεσμούς και εξουσία, είναι η μελλοντική βάση για τη διασφάλιση της ύπαρξης του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν γίνεται στα χαρτιά- πρέπει να οικοδομηθεί στη πράξη. Προς το παρόν, αυτό φαίνεται να είναι κυρίως χειροκροτήματα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι εμφανίζεται ως ανταμοιβή για τον Γιαχία Σινουάρ της Χαμάς και τους ανθρώπους που ακολουθούν τα βήματά του, οι οποίοι, για να σας θυμίσω, αντιτίθενται στη λύση των δύο κρατών.

»Γι’ αυτό σας χρειαζόμαστε για να βρείτε έναν αποτελεσματικό τρόπο να σταματήσετε τον πόλεμο και αυτή την κυβέρνηση. Συγκαλέστε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν, με επικεφαλής την Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι τόσο εμείς όσο και εσείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση. Προσπαθήστε να προχωρήσετε μπροστά χωρίς αυτήν. Κάντε την Ευρώπη μεγάλη ξανά.

»Δεν χρειάζεται να βομβαρδίζετε το Τελ Αβίβ όπως κάνατε στη Σερβία. Ένα εμπάργκο στα όπλα και η απειλή διακοπής των σχέσεων αρκούν. Απλά γονατίστε τον Νετανιάχου και τους κατάπτυστους ακολούθους του και βοηθήστε μας να τον βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Σας ικετεύουμε, η στιγμή είναι τώρα. Δεν αντέχουμε άλλο».