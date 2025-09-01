Νέα στοιχεία για την έντονη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια της θυελλώδους συζήτησης για το επόμενο στάδιο της στρατιωτικής δράσης στη Γάζα, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, άσκησε πρωτοφανή κριτική στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους υπόλοιπους υπουργούς επειδή επέμεναν στην «εδώ και τώρα» στρατιωτική ήττα της Χαμάς.

Σύμφωνα με το Channel 13, ο Ζαμίρ διερωτήθηκε γιατί η ίδια στάση δεν είχε υιοθετηθεί τους προηγούμενους 22 μήνες πολέμου. «Καλημέρα», φέρεται να είπε με σαρκασμό. «Είστε το υπουργικό συμβούλιο της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα θυμηθήκατε να μιλήσετε για την ήττα της Χαμάς. Πού ήσασταν στις 7; Στις 8; Στις 9; Τώρα θυμηθήκατε, μετά από δύο χρόνια».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν ανέλαβα αυτή τη θέση, η Γάζα δεν είχε ηττηθεί. Σήμερα, το 70% της Γάζας έχει ηττηθεί».

Ο Ζαμίρ, μαζί με άλλους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, αντιτίθεται στα σχέδια για κατάληψη της πόλης της Γάζας, προτείνοντας αντ’ αυτού μια σταδιακή απελευθέρωση ομήρων και συμφωνία εκεχειρίας.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Νετανιάχου αρνήθηκε τις πιέσεις του αρχηγού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να διεξαχθεί ψηφοφορία για την προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας – ομήρων.

Η συνεδρίαση, που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, περιλάμβανε και την επισήμανση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι μια τέτοια συμφωνία δεν βρισκόταν στο τραπέζι, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον είχε πιέσει να μην αποδεχτεί μια μερική συμφωνία.