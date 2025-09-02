Ένα σχέδιο που κυκλοφορεί στον Λευκό Οίκο για την ανάπτυξη της λεγόμενης «Gaza Riviera» ως αλυσίδας υπερσύγχρονων μεγαπόλεων απορρίφθηκε ως μια «παράφρων» προσπάθεια συγκάλυψης της μεγάλης κλίμακας εθνοκάθαρσης του πληθυσμού της Γάζας.

Την Κυριακή η Washington Post δημοσίευσε ένα υπόμνημα που διέρρευσε για το σχέδιο, το οποίο θα περιλάμβανε τον βίαιο εκτοπισμό ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας, περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και την τοποθέτηση της περιοχής υπό αμερικανική επιτροπεία για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Σύμφωνα με τον Guardian, το σχέδιο, με την ονομασία Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust ή αλλιώς Great, φέρεται να αναπτύχθηκε από τους ίδιους τους Ισραηλινούς που δημιούργησαν και προώθησαν το αμερικανοϊσραηλινό εγχείρημα Gaza Humanitarian Foundation, με τη χρηματοοικονομική συνεισφορά του Boston Consulting Group.

«Προσωρινή μετεγκατάσταση» 2 εκατομμυρίων ανθρώπων

Το 38σέλιδο σχέδιο προτείνει την «προσωρινή μετεγκατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας», κάτι που ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση και πιθανώς με πράξη γενοκτονίας.

Οι Παλαιστίνιοι θα «ενθαρρύνονταν» να αναχωρήσουν «οικειοθελώς» σε άλλη χώρα ή σε περιορισμένες, «ασφαλείς» ζώνες κατά την περίοδο ανοικοδόμησης. Όσοι έχουν ιδιοκτησίες θα λάμβαναν από το Ταμείο ένα «ψηφιακό κουπόνι» αντί για δικαιώματα ανακατασκευής της περιουσίας τους, προκειμένου να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού.

Όσοι παρέμεναν θα στεγάζονταν σε κατοικίες μόλις 30 τ.μ., μέγεθος εξαιρετικά μικρό ακόμη και για τα δεδομένα των προσφυγικών καταυλισμών της Γάζας.

Δεν ήταν σαφές εάν το σχέδιο αντανακλά επίσημη πολιτική των ΗΠΑ, καθώς ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν στο αίτημα της Washington Post για σχόλιο. Ωστόσο, το υπόμνημα φαίνεται να συνάδει με την προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για «εκκαθάριση» της Γάζας και αναδιαμόρφωσή της.

Σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις και ειδικούς

Μεταξύ των επικριτών ήταν ο Φίλιπ Γκραντ, εκτελεστικός διευθυντής της ελβετικής οργάνωσης Trial International, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο «προσχέδιο μαζικής απέλασης, που παρουσιάζεται ως ανάπτυξη».

«Το αποτέλεσμα; Ένα ενδεικτικό παράδειγμα διεθνών εγκλημάτων σε αδιανόητη κλίμακα: βίαιη μεταφορά πληθυσμού, δημογραφική μηχανική και συλλογική τιμωρία», τόνισε.

Η Trial, μαζί με 14 ακόμα οργανώσεις, είχε προειδοποιήσει ότι ιδιωτικοί εργολάβοι που δραστηριοποιούνται στη Γάζα σε συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση κινδυνεύουν να καταστούν συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία, με πιθανή νομική ευθύνη σε πολλές δικαιοδοσίες.

«Όσοι εμπλακούν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός τέτοιου σχεδίου, περιλαμβανομένων εταιρικών φορέων, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με νομικές ευθύνες για δεκαετίες», πρόσθεσε ο Γκραντ.

Ακόμη και στον ισραηλινό Τύπο, το σχέδιο προκάλεσε δυσπιστία. Αρθρογράφος της Haaretz το περιέγραψε ως «τραμπικό σχέδιο γρήγορου πλουτισμού που στηρίζεται σε εγκλήματα πολέμου, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμό».

Σχέδιο 100 δισ. δολαρίων και «πάρκο Έλον Μασκ»

Το υπόμνημα, με τον υπότιτλο «Από κατεστραμμένο ιρανικό πληρεξούσιο σε έναν ευημερούντα σύμμαχο του Αβραάμ», φαίνεται να έχει συνταχθεί από άτομα χωρίς γνώση της Γάζας, της Μέσης Ανατολής ή των πραγματικών δυσκολιών ανοικοδόμησης.

Προβλέπει μια μητρόπολη-λιμάνι με υδάτινο δίαυλο, περιβαλλόμενη από έως και οκτώ υπερσύγχρονες μεγαπόλεις, εμπνευσμένες από το σαουδαραβικό σχέδιο Neom, προϋπολογισμού 100 δισ. δολαρίων.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η δημιουργία ενός «πάρκου Έλον Μασκ» στη θέση της βιομηχανικής ζώνης Έρεζ, η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από το Ισραήλ για να εκμεταλλευθεί το φθηνό εργατικό δυναμικό της Γάζας και καταστράφηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Χάρτες δείχνουν επίσης ότι θα απαλλοτριωνόταν μεγάλο μέρος της αγροτικής γης της Γάζας, κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές με το Ισραήλ, για να δημιουργηθεί «ζώνη ασφαλείας».

Το πιο αποκαλυπτικό σημείο του σχεδίου είναι ότι δεν κάνει διάκριση κυριαρχίας ανάμεσα σε Γάζα, Ισραήλ και Αίγυπτο, αγνοώντας πλήρως το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση. Το Ισραήλ θα διατηρούσε «υπερισχύοντα δικαιώματα» στη Γάζα για την «κάλυψη αναγκών ασφαλείας», ενώ προβλέπεται όχι παλαιστινιακό κράτος αλλά μια «παλαιστινιακή πολιτεία» που θα εντασσόταν στις Συμφωνίες του Αβραάμ του Τραμπ.

Η ορολογία και οι ονομασίες του υπομνήματος φαίνεται να στοχεύουν στη φιλαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ, του Έλον Μασκ και του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο όνομα του οποίου δόθηκε η ονομασία της «ζώνης ασφαλείας» γύρω από τη Γάζα.

Νομικές προειδοποιήσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Σύμφωνα με το Boston Consulting Group, το οποίο επικαλείται η Washington Post, το έγγραφο δεν είχε εγκριθεί και δύο ανώτατα στελέχη που ηγήθηκαν του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού απολύθηκαν.

Ο H.A. Χέλιερ, ανώτερος συνεργάτης στο Royal United Services Institute, τόνισε ότι το σχέδιο είναι τόσο παράλογο που δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτούσιο. «Είναι παράφρον. Αυτό που έχει σημασία είναι το μήνυμα: ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακή κυριαρχία ή αυτοδιάθεση στη Γάζα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική στάση αποδέχεται την ιδέα της εθνοκάθαρσης.

Η Κάθριν Γκάλαχερ, ανώτερη δικηγόρος στο Center for Constitutional Rights στη Νέα Υόρκη, προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε εταιρεία συμμαχήσει με το Ισραήλ και κατ’ επέκταση με τον Τραμπ σε ένα σχέδιο βίαιης μεταφοράς Παλαιστινίων κινδυνεύει με σοβαρές νομικές ευθύνες».

Το CCR έχει ήδη μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ ζητώντας στοιχεία για τη χρηματοδότηση του Gaza Humanitarian Foundation, στα σημεία διανομής του οποίου εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί περιμένοντας για τρόφιμα.

Η διαρροή του υπομνήματος έγινε λίγες ημέρες ύστερα από σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, για το μέλλον της Γάζας, με τη συμμετοχή του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, Τόνι Μπλερ, και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το σχέδιο απορρίφθηκε και από τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, Μπάσεμ Ναΐμ, ο οποίος δήλωσε: «Η Γάζα δεν πωλείται. Η Γάζα είναι μέρος της ευρύτερης παλαιστινιακής πατρίδας».