Σε τουλάχιστον 29 ανέρχονται οι νεκροί και σε πάνω από 250.000 οι πληγέντες στη διάρκεια του Αυγούστου στο κρατίδιο Παντζάμπ στη βόρεια Ινδία από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις των μουσώνων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Πρόκειται για τις «χειρότερες πλημμύρες που έχουν καταγραφεί στην Παντζάμπ τις τελευταίες δεκαετίες», σχολίασε ο επικεφαλής των τοπικών Αρχών, Μπχαγκουάντ Μαν, σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Πάνω από 1.000 χωριά παραμένουν αποκλεισμένα από τα νερά στο κρατίδιο και χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους με τη βοήθεια του στρατού, ο οποίος κινητοποίησε γύρω στα 30 ελικόπτερα, σύμφωνα με τις αρχές.

Εκατομμύρια στρέμματα έχουν πλημμυρίσει σε αυτό το κρατίδιο, γεγονός που έχει προκαλέσει την απώλεια πολλών καλλιεργειών και ζώων εκτροφής, σύμφωνα με ακόμη προσωρινό απολογισμό.

«Το βασικό για μας είναι να σωθούν οι ζωές των κατοίκων και των ζώων που βρίσκονται ακόμη αποκλεισμένοι από τα νερά», σημείωσε ο Μαν.

Πλημμύρες ανάλογου εύρους έπληξαν τις τελευταίες εβδομάδες και την Παντζάμπ στο Πακιστάν.

Πλημμύρες προκαλούνται συχνά στη βόρεια Ινδία στη διάρκεια των μουσώνων, που διαρκούν από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με την έλλειψη σωστού σχεδιασμού στην ανάπτυξη υποδομών, έχει αυξήσει τη συχνότητά τους, τη σοβαρότητά τους και τις επιπτώσεις τους.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, η βορειοδυτική Ινδία κατέγραψε φέτος επίπεδα βροχοπτώσεων που ξεπερνούσαν κατά 34% τον μέσο όρο.

Στην ινδική πρωτεύουσα, το Νέο Δελχί, η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Γιαμούνα έφτασε σε επίπεδα συναγερμού και ήδη έχουν προκληθεί πλημμύρες σε τομείς, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει επίσης τη ζωή τους και σημαντικές ζημιές έχουν προκληθεί στην περιοχή του ινδικού Κασμίρ, στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, από πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ