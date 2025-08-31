Στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Εθνικό Πάρκο Tortuguero της Κόστα Ρίκα ψαρεύτηκε ένας καρχαρίας με μοναδική εμφάνιση –δέρμα σε έντονο πορτοκαλί χρώμα και εντελώς λευκά μάτια– προκαλώντας εντύπωση στους επιστήμονες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται στον κόσμο τέτοια περίπτωση.

Κανονικά οι καρχαρίες αυτού του είδους έχουν σκούρο γκρι ή σχεδόν μαύρο δέρμα, ώστε να «χάνονται» στο περιβάλλον. Όμως το συγκεκριμένο ζώο που πιάστηκε από ψαράδες της περιοχής, εμφανίστηκε με φωτεινό πορτοκαλί χρώμα και μάτια χωρίς ίριδα, εξαιτίας μιας σπάνιας γενετικής ιδιαιτερότητας.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, πρόκειται για συνδυασμό δύο καταστάσεων: του ξανθισμού, που κάνει το δέρμα να παίρνει κίτρινη ή πορτοκαλί απόχρωση, και του αλφισμού, που κάνει το δέρμα και τα μάτια να χάνουν το φυσιολογικό τους χρώμα. Ο συνδυασμός αυτός έδωσε το χαρακτηριστικό του «πορτοκαλί με λευκά μάτια» αναφέρει η USA Today.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο καρχαρίας αυτός κατάφερε να επιβιώσει μέχρι την ενηλικίωση, κάτι που δείχνει πως οι γενετικές αυτές μεταλλάξεις δεν επηρέασαν αρνητικά τη ζωή του. Συνήθως, τέτοιες ιδιαιτερότητες κάνουν τα ζώα πιο ευάλωτα είτε σε θηρευτές είτε στις ακτίνες του ήλιου, όμως αυτός φαίνεται να τα ξεπέρασε.

Οι φωτογραφίες και τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Marine Biodiversity, το οποίο υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη επίσημη καταγραφή πορτοκαλί καρχαρία με λευκά μάτια. Η ανακάλυψη προκαλεί ενδιαφέρον για τη μελέτη της γενετικής ποικιλίας των καρχαριών στην Καραϊβική, καθώς μέχρι σήμερα τέτοιες μεταλλάξεις είχαν παρατηρηθεί μόνο σε μερικά ψάρια, πουλιά ή ερπετά.

Οι επιστήμονες διερευνούν αν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση ή αν ίσως είναι ένδειξη αλλαγών στο DNA των καρχαριών της περιοχής. Συμφωνούν πάντως ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να καταλάβουν αν φταίνε περιβαλλοντικοί παράγοντες ή απλές γενετικές μεταλλάξεις.

Η ανακάλυψη αυτού του πορτοκαλί καρχαρία θεωρείται όχι μόνο ένα «θαύμα της φύσης», αλλά και αφορμή για νέες έρευνες γύρω από τη θαλάσσια ζωή και τη βιοποικιλότητα, με στόχο και την καλύτερη προστασία των καρχαριών στην Καραϊβική και πέρα από αυτήν.