Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τους ομολόγους του από τις χώρες που συμμετέχουν στον «Συνασπισμό των Προθύμων» για τα βήματα που θα βοηθήσουν να διασφαλισθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Οι από κοινού πρακτικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί, υποστηριζόμενες από πραγματικούς μηχανισμούς πολιτικής και διπλωματικής υποστήριξης από αξιόπιστους εταίρους της Ουκρανίας, είναι ικανές να διασφαλίσουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι.

Πηγή: ΑΠΕ