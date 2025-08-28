Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν κατασκοπευτικές συσκευές που είχαν τοποθετηθεί στη Συρία κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιδρομών τους σε μια βάση κοντά στη Δαμασκό, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο αραβικό ειδησεογραφικό site Al Hadath την Πέμπτη.

Το ρεπορτάζ ανέφερε επίσης ότι ανακτήθηκε μυστικός και επικίνδυνος εξοπλισμός, με τον αξιωματούχο να στέλνει μήνυμα προς την συριακή κυβέρνηση: «Προειδοποιήσαμε τη διοίκηση Σάραα να μην παίζει με τη φωτιά και να μην υπακούει στις εντολές της Τουρκίας».

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν και παρακολούθησαν τις συσκευές κατά τις επιδρομές σε μια βάση στην ύπαιθρο κοντά στη Δαμασκό, περιγράφοντας την επιχείρηση ως «καίρια για την ασφάλεια του Ισραήλ», σύμφωνα με την αναφορά.

Ο εξοπλισμός βρισκόταν στη Συρία τα τελευταία δέκα χρόνια, κατά τις πληροφορίες αυτές. «Η Τουρκία προσπαθεί να πλησιάσει το Ισραήλ περισσότερο από όσο θα έπρεπε», είπε, και κατέληξε σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει ενημερώσει τη νέα συριακή διοίκηση «να μην δοκιμάσει την υπομονή του και τα όρια των επιχειρήσεών του».

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει επίσης ότι απομάκρυνε ό,τι ο αξιωματούχος περιέγραψε ως «τουρκικές συσκευές», που φέρονται να είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην περιοχή για σκοπούς κατασκοπείας.

Μέλη του Νέου Συριακού Στρατού ανακάλυψαν συσκευές παρακολούθησης και υποκλοπών κοντά στο Jabal al-Manea, νότια της Δαμασκού, την Τρίτη, σύμφωνα με την αναφορά. Κατά την προσπάθεια να τις αντιμετωπίσουν, ο χώρος δέχθηκε ισραηλινή αεροπορική επίθεση, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών στρατιωτών και την καταστροφή οχημάτων.