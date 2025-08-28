Ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας κατέθεσε μήνυση εναντίον της Uber, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε επίθεση από έναν οδηγό της και έμεινε με τραύμα στον εγκέφαλο, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο Μπράιαν Κόμπελ, CEO της TC BioPharm, ισχυρίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο στη Νότια Καρολίνα, έπειτα από μια φαινομενικά αθώα συνομιλία που εξελίχθηκε σε βίαιη αντιπαράθεση. Ο οδηγός της Uber τον χτύπησε και να τον άφησε αναίσθητο.

Biotech CEO left stunned by Uber’s response to alleged assault by illegal Russian driver https://t.co/Yr5ofV3dQY pic.twitter.com/l0usvBXraq — New York Post (@nypost) August 27, 2025

«Έπαθα σοκ. Η Uber είναι μια εταιρεία αξίας 200 δισ. δολαρίων. Όταν μπαίνεις σε αυτοκίνητο με το σήμα της Uber, κουβαλάει το βάρος αυτού του brand. Κουβαλάει την εμπιστοσύνη που έχεις σε αυτή την επωνυμία», δήλωσε ο Μπράιαν Κόμπελ στο «America’s Newsroom».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αντίδραση της εταιρείας τον άφησε άφωνο. «Στην πραγματικότητα, ο οδηγός πήρε άλλο δρομολόγιο για την Uber δύο λεπτά αφότου με άφησε για νεκρό», είπε, σημειώνοντας ότι επικοινώνησε με την Uber στέλνοντας ιατρικά έγγραφα, αστυνομική αναφορά και φωτογραφίες των τραυμάτων του. «Μετά από 48 έως 72 ώρες, η Uber απλώς απενεργοποίησε τον λογαριασμό μου».

Ο Μπράιαν Κόμπελ υποστηρίζει ότι η Uber δεν ελέγχει επαρκώς τους οδηγούς της και αποφεύγει να αναλάβει ευθύνες. «Θα υπέθετε κανείς, και εγώ έτσι πίστευα μέχρι εκείνη τη μέρα, ότι κάνουν ελέγχους ιστορικού, ότι περνούν από διαδικασίες αξιολόγησης που είναι δύσκολο να παρακαμφθούν. Προφανώς, δεν ισχύει».

Illegal from Russia, who drives for Uber, assaulted a Biotech CEO in April in downtown Charleston, South Carolina.



Bryan Kobel (45) alleges he sustained a concussion from being attacked by Uliumdzhiev Vadim Nikolaevich (42).



Kobel is now suing Uber.pic.twitter.com/8xT48HyLp3 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 21, 2025

Ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί ως ο Βαντίμ Ουλιούμντζιεφ, 42 ετών, Ρώσος υπήκοος που εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Μετά την επίθεση συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση και σωματική βλάβη δεύτερου βαθμού, αφέθηκε όμως ελεύθερος με εγγύηση 10.000 δολαρίων. Έκτοτε έχει τεθεί υπό κράτηση της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

«Αναρωτήθηκα: πόσες φορές το έχει ξανακάνει; Πόσες φορές ακόμα θα συμβεί;» είπε ο Κόμπελ, κατηγορώντας την Uber ότι εκθέτει τους χρήστες σε κίνδυνο και μετά αποποιείται κάθε ευθύνη.

Το επεισόδιο ξεκίνησε, όπως λέει, όταν ενημέρωσε τον οδηγό ότι θα ταξίδευε με σκύλο-βοηθό. Ο οδηγός αντέδρασε έντονα και ισχυρίστηκε ότι δεν επιτρέπεται. Ο Κόμπελ ζήτησε να ακυρώσει τη διαδρομή, αλλά ο οδηγός τον αντιμετώπισε στο δρόμο.

«Του έκανα νόημα να μπει στο αυτοκίνητό του και αυτό ήταν. Το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν ξαπλωμένος στο νοσοκομείο», είπε. Η μήνυσή του αναφέρει ότι υπέστη σοβαρή διάσειση και τραύματα στο κεφάλι που χρειάστηκαν πολλαπλά ράμματα.

Εκπρόσωπος της Uber δήλωσε: «Δεν υπάρχει χώρος για βία στην πλατφόρμα της Uber. Παρότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η Uber είναι απολύτως δεσμευμένη στην ασφάλεια και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την καταλληλότητα εργαζομένων».