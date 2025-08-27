Ο Πάπας Λέων απηύθυνε «ισχυρή έκκληση» στην παγκόσμια κοινότητα για τον τερματισμό της σχεδόν δύο ετών σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ζητώντας μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Για άλλη μια φορά απευθύνω ισχυρή έκκληση (…) ώστε να δοθεί ένα τέλος στη σύγκρουση στους Αγίους Τόπους, η οποία έχει προκαλέσει τόσο τρόμο, καταστροφή και θάνατο», σημείωσε ο Ποντίφικας στην εβδομαδιαία απεύθυνσή του στους πιστούς στο Βατικανό.

«Ικετεύω να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διευκολυνθεί η ασφαλής είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να είναι πλήρως σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», σημείωσε.

Ο Πάπας δεν κατονόμασε το Ισραήλ ή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, αλλά πρόσθεσε ότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει «την υποχρέωση να προστατεύονται οι άμαχοι, απαγορεύσεις της συλλογικής τιμωρίας, της χρήσης βίας αδιακρίτως και του αναγκαστικού εκτοπισμού του πληθυσμού».

Ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Ποντίφικας, έχει υιοθετήσει διαφορετικό ύφος από τον προκάτοχό του, τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, προτιμώντας συνήθως να εκφράζεται χρησιμοποιώντας προσεκτικά προετοιμασμένες δηλώσεις και σπάνια αυθορμήτως.

Επίσης παρουσιάζεται πιο επιφυλακτικός όσον αφορά την σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς από τον Φραγκίσκο, ο οποίος είχε προτείνει η παγκόσμια κοινότητα να εξετάσει αν η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούσε γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, πυροδοτώντας επικρίσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Πάπας Λέων έχει στο παρελθόν ζητήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στη Γάζα και προέβη στη σημερινή του έκκληση κλείνοντας την εβδομαδιαία απεύθυνσή του στους πιστούς.

