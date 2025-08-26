Διάσημος Πορτογάλος ταυρομάχος, 22 ετών, σκοτώθηκε από τεράστιο ταύρο 680 κιλών μπροστά σε έντρομο πλήθος. Ένας θεατής πέθανε επίσης κατά τη διάρκεια της ταυρομαχίας.

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που ο ταύρος σήκωσε και εκτόξευσε με δύναμη τον ταυρομάχο.

Ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, 22 ετών, έδινε την πρώτη του παράσταση στην αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας, όταν το θέαμα κατέληξε σε τραγωδία, όπως έγραψε η Daily Mail.

Βίντεο από την εκδήλωση δείχνει τον νεαρό να τρέχει προς τον τεράστιο ταύρο για να τον προκαλέσει σε εφόρμηση, στο πλαίσιο της παράστασης pega de cara («πιάσιμο από το κεφάλι»).

Το ζώο όρμησε με μεγάλη ταχύτητα προς τον Τριντάντε, ο οποίος προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατά του και να το ελέγξει. Όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο ταύρος τον σήκωσε στον αέρα και τον εκτόξευσε πάνω στον τοίχο της αρένας.

Οι θεατές της αρένας, χωρητικότητας 6.848 θέσεων, ξέσπασαν σε κραυγές καθώς το θύμα κείτονταν στο έδαφος.

Το ζώο τελικά ακινητοποιήθηκε από έναν ταυρομάχο που το τράβηξε από την ουρά και άλλους που ύψωσαν πολύχρωμες κάπες στο οπτικό του πεδίο. Διασώστες έσπευσαν να περιθάλψουν τον Τριντάντε μέσα στην αρένα, αλλά τα τραύματα στο κεφάλι του ήταν σοβαρά.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Zap, ένας 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε επίσης την ταυρομαχία πέθανε καθώς εκτυλισσόταν το φρικτό περιστατικό.

Μετά την ταυρομαχία, ο Τριντάντε διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Σάο Ζοζέ, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, όμως πέθανε μέσα σε 24 ώρες, στις 23 Αυγούστου, μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Ο θεατής που πέθανε ήταν ο Βάσκο Μοραΐς Μπατίστα, ηλικιωμένος ορθοπεδικός χειρουργός από την περιοχή του Αβέιρο, ο οποίος παρακολουθούσε τη φρικτή μάχη.

Παρά την άμεση παρέμβαση παραϊατρικών του Ερυθρού Σταυρού και τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Σάντα Μαρία, διαπιστώθηκε θανατηφόρο ανεύρυσμα αορτής.