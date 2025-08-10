Για το ενδεχόμενο ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία να επηρεάσει τη χώρα μας μίλησε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος εκτίμησε πως πρόκειται για την κύρια σεισμική δόνηση.

Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε πως τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό, ενώ υπάρχουν δεκάδες μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος σεισμός δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο και το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας, που επηρεάζουν την Ελλάδα.

Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή, ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και δίνουν αντίστοιχους σεισμούς.

Παράλληλα, δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, όπως Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, δεδομένου ότι το ρήγμα είναι σε μία βορειοδυτική κατεύθυνση και δεν είναι προς τα βορειοανατολικά ή νοτιοδυτικά έτσι ώστε να υπάρχουν τα φαινόμενα κατευθυντικότητας και να επηρεάσουν τις πόλεις της Σμύρνης και της Κων/πολης.

«Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός που έχει επιφέρει κάποιες σημαντικές βλάβες στην περιοχή και τα κτίριά της, γιατί τα εν λόγω κτίρια έχουν αυξημένη τρωτότητα. Δεν αποκλείεται η συνέχεια αυτού του σεισμού σε παρακείμενα ρήγματα, που χαρακτηρίζουν όλη την περιοχή με διεύθυνση βορειοανατολική ή νοτιοδυτική» κατέληξε.