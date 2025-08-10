Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δόνηση, που σημειώθηκε στις 19:53 (ώρα Ελλάδας), είχε εστιακό βάθος 11 χλμ.

Το CNN Turk μεταδίδει πως ο σεισμός, με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη.

Μερικά λεπτά αργότερα, ακολούθησαν δονήσεις μεγέθους 4,6, 3,7 και 4,3 Ρίχτερ.

Στις προκαταρκτικές μετρήσεις του, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αναφέρει πως ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8 Ρίχτερ.