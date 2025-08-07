Ένας 15χρονος από το Σιάτλ, ο Άλεξ Μπάτλερ, είναι πλέον εκατομμυριούχος μετά την πώληση του επιτραπέζιου παιχνιδιού που δημιούργησε όταν ήταν μόλις επτά ετών, σε μια μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών.

Ο Άλεξ, μαζί με τους γονείς του, Λέσλι Πίερσον και Μαρκ Μπάτλερ, πούλησαν το πρωτότυπο παιχνίδι με κάρτες Taco vs. Burrito στην εταιρεία PlayMonster, με έδρα το Ουισκόνσιν, όπως αναφέρει η Seattle Times.

«Ποτέ δεν ένιωσα δεμένος με αυτό. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα. Απλώς ήθελα να βγάλω όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα», δήλωσε ο Άλεξ. Αν και το ποσό της συμφωνίας δεν έχει αποκαλυφθεί, ο ίδιος και η οικογένειά του εργάζονται τώρα πάνω στη διαχείριση και επένδυση των κερδών — με τον έφηβο να εκφράζει ενδιαφέρον να αγοράσει ακόμα και… «μια Λάμπο».

Η ιδέα για το παιχνίδι ήρθε τυχαία, σύμφωνα με τον Άλεξ, ο οποίος σημειώνει ότι τότε δεν του άρεσαν καν τα τάκος ή τα μπουρίτο. Όμως, περνούσε αρκετό χρόνο παίζοντας παιχνίδια με κάρτες, όπως το Exploding Kittens, με την οικογένειά του και αποφάσισε να δημιουργήσει ένα δικό του.

Η μητέρα του, επιχειρηματίας με αρκετά πρότζεκτ στο ενεργητικό της, αρχικά πίστεψε ότι ο γιος της θα βαρεθεί σύντομα. Όμως, ο Άλεξ ήταν αποφασισμένος. Πήγαιναν σε καφετέριες για να δοκιμάζει την πρώτη έκδοση του παιχνιδιού, την οποία βελτίωνε συνεχώς. Μετά από δοκιμές με φίλους του, η Πίερσον ξεκίνησε καμπάνια χρηματοδότησης για την παραγωγή. Μέσα στην πρώτη μέρα, είχαν ήδη ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια — τη στιγμή που ο Άλεξ υπολόγιζε να έχουν συγκεντρώσει μόνο 200.

Το οργανωμένο πλάνο που έφερε την επιτυχία

Η καμπάνια έκλεισε στα 25.000 δολάρια, ενώ η παρουσία τους στο Seattle Comic Con έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση. Οι γονείς του ίδρυσαν την εταιρεία Hot Taco Inc., στην οποία ο Άλεξ ήταν ο βασικός μέτοχος. Τοποθέτησαν προϊόντα αξίας 25.000 με 30.000 δολαρίων στο Amazon, τα οποία εξαντλήθηκαν ταχύτατα. Στο τέλος του πρώτου έτους, είχαν έσοδα σχεδόν 1,1 εκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι σήμερα, έχουν πουληθεί 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα του παιχνιδιού, που έγινε best seller στο Amazon και απέκτησε δύο επεκτάσεις. Καθώς το παιχνίδι μεγάλωνε, η οικογένεια αναζητούσε εταιρεία για να το οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο. Αρκετές προσφορές είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, αλλά η PlayMonster τελικά επιλέχθηκε για την τελική πώληση.

Ο CEO της εταιρείας, Τζόναθαν Μπέρκοβιτς, δήλωσε εντυπωσιασμένος από το γεγονός ότι το παιχνίδι δημιουργήθηκε από επτάχρονο παιδί. Όπως είπε, «είναι ωραίο όταν τα παιδιά μπορούν να κερδίζουν τους γονείς σε ένα παιχνίδι, και οι γονείς το απολαμβάνουν εξίσου».

Η PlayMonster σκοπεύει να επεκτείνει το παιχνίδι με νέες εκδόσεις και να κυκλοφορήσει συλλεκτική έκδοση του Taco vs. Burrito τον Νοέμβριο.