Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισημερινού υπέγραψαν χθες Πέμπτη συμφωνία για ζητήματα ασφάλειας, με αφορμή την επίσκεψη της Αμερικανίδας υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, στην πρωτεύουσα Κίτο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ρέιμπεργκ.

Η κυρία Νόεμ και ο πρόεδρος του κράτους της Λατινικής Αμερικής Ντανιέλ Νομπόα συναντήθηκαν στην προεδρία και συζήτησαν ζητήματα «σχετιζόμενα με τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, της τρομοκρατίας και της μετανάστευσης», ενημέρωσε ο κ. Ρέιμπεργκ.

Today, The United States and Ecuador strengthened our partnership with an agreement to station an Ecuadorian police liaison at the Customs and Border Protection’s National Targeting Center.



By sharing information between our governments, we make it that much easier to identify,… pic.twitter.com/cfbCtlH0v6