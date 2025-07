Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο χθες Σάββατο στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Χινστάιν, ουκρανικό drone έπληξε το χωριό Αμπέστα, πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

‼️‼️🇺🇦✈️ BREAKING – At this moment, hundreds of Ukrainian drones are carrying out a massive attack across Russia — targeting the regions of Belgorod, Kursk, Voronezh, Kaluga, Smolensk, Volgograd, Saratov, Tambov, Krasnodar, as well as the Crimean Peninsula. Loud explosions are… pic.twitter.com/vo9m0AdK2F