Τουλάχιστον έξι νεκροί, 16 τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε την Παρασκευή σε πολυκατοικία στην πόλη Σαράτοφ της δυτικής Ρωσίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αιτία του δυστυχήματος φαίνεται να ήταν διαρροή αερίου.

Το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων επιβεβαίωσε μέσω του Telegram ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 6. Το τελευταίο θύμα ήταν ένας άνδρας που ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες αφού παρέμεινε εγκλωβισμένος στα συντρίμμια επί έξι ώρες, όμως υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

The hallmarks of the Russian world continue to eat away at Putin's hellscape, as a massive apartment buuoding in Saratov has collapsed even without Ukraine's help.



Likely many dead under rubble.



Maybe launching another war will help. pic.twitter.com/F6tM708Czt