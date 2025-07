Προκαταρκτική συμφωνία (memorandum of understanding) για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία υπέγραψαν ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και ο Βρετανός ομόλογός του, Τζον Χίλι, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Turkish Minister of National Defense Yaşar Güler signed a comprehensive memorandum of understanding with UK Defense Secretary John Healey regarding Türkiye’s acceptance as a Eurofighter Typhoon userhttps://t.co/VPAVeKWDd4