Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε τις ισραηλινές«επιθέσεις» που δέχτηκαν χθες Δευτέρα εγκαταστάσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες διαμένουν μέλη του προσωπικού του, καθώς και μια αποθήκη στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα, όπου πλέον πραγματοποιούνται εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις από τον ισραηλινό στρατό.

Εγκατάσταση όπου διαμένει το «προσωπικό» του στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, «υπέστη επιθέσεις τρεις φορές» χθες, «όπως και η κύρια αποθήκη» της υπηρεσίας υγείας του ΟΗΕ εκεί, τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. «Ισραηλινοί στρατιωτικοί εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις» και έθεσαν υπό κράτηση δυο μέλη του προσωπικού και δυο μέλη των οικογενειών τους, απελευθερώνοντας το ένα μέλος του προσωπικού και τους δυο συγγενείς κατόπιν, αλλά κρατώντας αιχμάλωτο τον άλλο εργαζόμενο.

