Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε χθες Παρασκευή μήνυση για δυσφήμηση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, στρεφόμενος κατά των Dow Jones, News Corp, του επικεφαλής των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ).

Ο Τραμπ ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μήνυση αφορά δημοσίευμα της WSJ σχετικά με επιστολή που φέρεται να έστειλε το 2003 ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταιν με αφορμή τα 50ά του γενέθλια και περιελάμβανε σκίτσο με σεξουαλικά υπονοούμενα, υποδηλώνοντας μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος ξιφουλκεί κατά μέσων μαζικής ενημέρωσης που, όπως λέει, επιδίδονται σε εκστρατεία «fake news».

«Καταθέσαμε μόλις μια ηχηρή μήνυση εναντίον όλων όσοι εμπλέκονται στη δημοσίευση του ψευδούς, κακόβουλου, δυσφημιστικού, FAKE NEWS “άρθρου” σε αυτήν την άχρηστη “πατσαβούρα”, την Wall Street Journal. Αυτή η ιστορική νομική ενέργεια ασκείται κατά των αποκαλούμενων συγγραφέων αυτής της δυσφήμησης, της πλήρως ατιμασμένης πλέον WSJ, καθώς και των εταιρικών ιδιοκτητών και συνεργατών της, με τον Ρούπερτ Μέρντοχ και τον Ρόμπερτ Τόμσον (όποιος κι αν είναι ο ρόλος του!) στην κορυφή της λίστας», γράφει ο Τραμπ και συνεχίζει: «Με αίσθημα υπερηφάνειας, έχουμε καταστήσει υπόλογους το ABC και τον Τζορτζ Σλοπαντόπουλος (σ.σ. τον Τζορτζ Στεφανόπουλος), το CBS και την (εκπομπή) 60 Minutes, τα fake βραβεία Πούλιτζερ και τόσους άλλους που ασχολούνται και προωθούν αηδιαστικά ΨΕΜΑΤΑ, ακόμη και ΑΠΑΤΗ, στον αμερικανικό λαό».

«Αυτή η μήνυση δεν κατατέθηκε μόνο εκ μέρους του αγαπημένου σας προέδρου, ΕΜΟΥ, αλλά προκειμένου επίσης να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε ΟΛΟΥΣ τους Αμερικανούς οι οποίοι δεν θα ανέχονται πλέον τις αυθαίρετες αδικίες των MME με τα Fake News (σ.σ. τις ψευδείς ειδήσεις). Ελπίζω ο Ρούπερτ και οι “φίλοι” του να ανυπομονούν για τις πολύωρες καταθέσεις και μαρτυρίες στις οποίες θα κληθούν σε αυτήν την υπόθεση», αναφέρει ο αμερικανός πρόεδρος.

