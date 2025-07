Μια πραγματικά ξεκαρδιστική στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες στο Κάστρο του Γουίνδσορ, κατά τη διάρκεια της τριήμερης κρατικής επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, και αρχικά αναρτήθηκε από το @gbnews, δείχνει ένα απίστευτο σκηνικό με πρωταγωνιστές τα οχήματα της γαλλικής αποστολής.

Το κλιπ των 43 δευτερολέπτων αποτυπώνει ένα βαν από την αυτοκινητοπομπή του Μακρόν να απομακρύνεται βιαστικά από το βασιλικό κτήριο. Ωστόσο, στην έντονη σπουδή τους, οι οδηγοί φαίνεται πως ξέχασαν τις πόρτες και το πορτμπαγκάζ ορθάνοιχτα.

Ως αποτέλεσμα αυτής της βιασύνης, οι αποσκευές που βρίσκονταν στο όχημα άρχισαν να πέφτουν στον δρόμο, σκορπίζοντας το περιεχόμενό τους στην βασιλική αυλή. Αμέσως, ακούστηκαν φωνές και αρκετοί άνθρωποι έσπευσαν να τρέξουν πίσω από το αυτοκίνητο, στην προσπάθειά τους να μαζέψουν τις πεσμένες βαλίτσες. Ένα άτομο εθεάθη να κυνηγάει το γκρι βαν, ενώ ένα μαύρο όχημα έφτασε επίσης στο σημείο για να βοηθήσει.

President Macron's delegates appeared to be in a rush to move, as one driver sped off with the doors and boot of the car still open – spilling luggage onto the road 🤔 pic.twitter.com/I0Uihig48k