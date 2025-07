Μια τρομακτική αποκάλυψη ήρθε στο φως, με ένα ανησυχητικό φαινόμενο που εξελίσσεται τα τελευταία δύο χρόνια: χιλιάδες Κουβανοί δελεάζονται μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας να μεταβούν στη Ρωσία για να εργαστούν σε οικοδομικά έργα και καταλήγουν, χωρίς προειδοποίηση, στα χαρακώματα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Φρανσίσκο Γκαρσία, πρώην νοσοκομειακός αχθοφόρος στην Κούβα, ήταν ένας από αυτούς. Ζώντας με λιγότερα από 0,5 ευρώ την ημέρα και εξαντλημένος από τις 12ωρες βάρδιες, πίστεψε πως είχε βρει μια ευκαιρία ζωής όταν είδε μια αγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποσχόταν πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα για εργασία στην ανοικοδόμηση κατεστραμμένων κτιρίων στη Μόσχα.

Όταν όμως έφτασε στη Ρωσία, μαζί με άλλους συμπατριώτες του οδηγήθηκε με στρατιωτικά φορτηγά σε κέντρο εκπαίδευσης. Εκεί, τους υποχρέωσαν να υπογράψουν συμβόλαια στα ρωσικά, τους παρείχαν βασική στρατιωτική εκπαίδευση μαζί με Αφρικανούς και Ασιάτες, και τους έστειλαν στο μέτωπο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το TVP World.

«Δεν μας επιτρεπόταν να δείξουμε φόβο», λέει ο Γκαρσία στην DailyMail. «Οι Ρώσοι μάς έλεγαν ότι δεν μπορούμε να νιώσουμε πόνο ή συμπόνια, έπρεπε να είμαστε σαν ρομπότ. Μας χτυπούσαν στο κεφάλι και στα πλευρά με τα όπλα για να “σπάσουν” τον φόβο μας».

