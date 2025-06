Το κτίριο της κρατικής ιρανικής τηλεόρασης στην Τεχεράνη βομβαρδίζει αυτή την ώρα το Ισραήλ.

Στον αέρα της κρατικής τηλεόρασης καταγράφηκε μάλιστα η στιγμή των βομβαρδισμών, με τα κομμάτια του στούντιο να πέφτουν μπροστά στην παρουσιάστρια που μετέδιδε ζωντανά τα όσα συνέβαιναν.

Η ίδια μετά την έκρηξη έτρεχε να σωθεί, ενώ η μετάδοση διεκόπη.

