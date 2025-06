Αποχαιρετιστήριο βίντεο είχε στείλει ο δράστης της φονικής επίθεσης σε σχολείο της Αυστρίας στην περιοχή Γκρατς, που κόστισε τη ζωή δέκα ανθρώπων μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο 21χρονος δράστης ο οποίος αυτοκτόνησε.

Ο δράστης, υπήκοος Αυστρίας, είχε στείλει μήνυμα στη μητέρα του ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο όπου της περιέγραφε το σχέδιό του λίγα λεπτά πριν ανοίξει πυρ, αλλά η ίδια δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει εγκαίρως την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την DailyMail, ο δράστης που ήταν ένας απόφοιτος του συγκεκριμένου σχολείου και φέρεται να είχε υποστεί bullying στο παρελθόν, μετέτρεψε το πρώην σχολείο του σε λουτρό αίματος την Τρίτη, καθώς δολοφόνησε εννέα μαθητές με όπλο.

Οι ερευνητές βρήκαν το μήνυμα την Τρίτη όταν έψαξαν το σπίτι του 21χρονου δράστη. Ένας ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι το μήνυμα που βρέθηκε δεν τους επέτρεψε να βγάλουν συμπεράσματα.

Ο Franz Ruf, ο διευθυντής δημόσιας ασφάλειας στο υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ORF ότι «εκτός από το βίντεο βρέθηκε επίσης και μια αποχαιρετιστήρια επιστολή».

«Αποχαιρετά τους γονείς του. Αλλά από την αποχαιρετιστήρια επιστολή δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα για κανένα κίνητρο και αυτό είναι θέμα για περαιτέρω έρευνες».

«Η μητέρα του, σοκαρισμένη από το μήνυμά του, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία», αναφέρει το αυστριακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Heute. Παρά τις προσπάθειές της να αποτρέψει το μακελειό, ήταν πολύ αργά, καθώς άνοιξε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα 24 λεπτά αργότερα από τη στιγμή που το έλαβε και μέχρι τότε ο γιος της είχε ήδη εισβάλει σε δύο αίθουσες διδασκαλίας.

Ερωτηθείς αν ο δράστης επιτέθηκε στα θύματα τυχαία ή τα στόχευσε συγκεκριμένα, ο Ruf είπε ότι «και αυτό είναι υπό διερεύνηση» και δεν ήθελε να κάνει εικασίες. Ανέφερε ότι τραυματίες βρέθηκαν σε διάφορα επίπεδα του σχολείου και, σε μία περίπτωση, μπροστά από το κτίριο.

Ένα 15χρονο κοριτσάκι με το όνομα Lea είναι το πρώτο από τα θύματά του που απεικονίζεται παρακάτω.

