Μια γυναίκα που είχε διακομιστεί βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο μετά την επίθεση ενόπλου σε σχολείο του Γκρατς, έχασε το απόγευμα τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ανεβάζοντας σε δέκα τον αριθμό των νεκρών.

Δράστης του μακελειού είναι ένας 21χρονος, πρώην μαθητής στο συγκεκριμένο σχολείο, ο οποίος αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Kronen Zeitung, είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομική διεύθυνση της Στυρίας, ο δράστης δεν είχε ποινικό μητρώο, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές και κατείχε νομίμως τα όπλα.

🚨🇦🇹 MULTIPLE DEAD IN AUSTRIAN SCHOOL SHOOTING



A shooting at BORG Dreierschützengasse school in Graz, Austria, has left at several dead, including students and teachers, with many injured.



Local media reported at least 8 dead, but authorities have not released the official… pic.twitter.com/7Lqy7GjcAu