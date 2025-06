Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο δράστης, έχασαν τη ζωή τους μετά την επίθεση με πυροβολισμούς μέσα σε δευτεροβάθμιο σχολείο στην πόλη Γκρατς, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Αυστρίας.

Πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν, με τα τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι έως και 30 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, ορισμένοι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Αυστριακός καγκελάριος, Κρίστιαν Στόκερ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι εμείς στην Αυστρία αυτή τη στιγμή», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «εθνική τραγωδία». Αναμένεται να μεταβεί στον τόπο της επίθεσης αργότερα μέσα στη μέρα.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο χώρος έχει αποκλειστεί και δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό, επιβεβαιώνοντας επίσης τον θάνατο του υπόπτου.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την αλληλεγγύη και τα συλλυπητήριά τους προς τον αυστριακό λαό.

Ένας εκπρόσωπος του Αυστριακού Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ORF ότι πάνω από 160 άτομα βρίσκονται σε επιφυλακή στο σημείο, ανάμεσά τους γιατροί έκτακτης ανάγκης, διασώστες και οχήματα, ενώ αναμένεται να φτάσουν ακόμα 30 άτομα από τη γύρω περιοχή.

Έχουν δημιουργηθεί δύο κέντρα ενημέρωσης για την υποστήριξη των μαθητών του σχολείου και των συγγενών των θυμάτων.

Η εφημερίδα Die Presse επισημαίνει ότι η επίθεση αυτή πιθανώς αποτελεί το χειρότερο περιστατικό πυροβολισμών στην ιστορία της Αυστρίας.

