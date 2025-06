Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς στην Αυστρία, σύμφωνα με σημερινή μετάδοση των αυστριακών μέσων ενημέρωσης περιλαμβανομένης της ταμπλόιντ εφημερίδας Kronen Zeitung ενώ, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση στην οδό Ντράιερσυτσενγκάσε, όπου βρίσκεται ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

