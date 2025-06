Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας σε διάφορα σημεία του Κιέβου, έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέγραψαν εκρήξεις και πτώση συντριμμιών σε αρκετές συνοικίες, όπως οι Σολομιάνσκι, Χολοσίβσκι και Νταρνίτσκι.

🔥🚨BREAKING NEWS: Kyiv Ukraine is currently under heavy bombardment as powerful explosions hit their capital. Russia is attacking full force. pic.twitter.com/LaApSgLNCK — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 6, 2025

Στην περιοχή Χολοσίβσκι, θραύσματα από drone κατέπεσαν σε κτίριο κατοικιών, προκαλώντας φωτιά και σημαντικές φθορές, το ακριβές μέγεθος των οποίων παραμένει υπό εκτίμηση. Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στην περιοχή Νταρνίτσκι, όπου πυρκαγιά ξέσπασε στον 17ο όροφο πολυκατοικίας. Ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Kyiv is burning right now, heavy fires all over the city pic.twitter.com/QOvW90Ok51 — VolgaLad (@cym27s) June 5, 2025

Την ίδια στιγμή, συναγερμός για αεροπορική επιδρομή ήχησε σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας, εντείνοντας την ανησυχία για νέο κύμα επιθέσεων από ρωσικές δυνάμεις.

«Εχθρικά drones πλησιάζουν το ένα μετά το άλλο προς την πρωτεύουσα από διαφορετικές κατευθύνσεις και στον εναέριο χώρο της πόλης», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

🚨 Breaking News: Russia Launches Ballistic Missiles on Kyiv in Retaliation Strike



In 🇺🇦 KYIV — After hours of failed drone attacks thwarted by Ukraine’s air defences, Russia launched a barrage of ballistic missiles targeting the Ukrainian capital in the early hours of Friday,… pic.twitter.com/EQScSkQ9WM — Vudi Xhymshiti (@VudiXhymshiti) June 6, 2025

Στην περιοχή Σολομιάνσκι του Κιέβου, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε 16ώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας πυρκαγιά. Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες πρώτων βοηθειών. Ζημιές έχουν καταγραφεί και σε σχολείο της περιοχής.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, δήλωσε ότι ενδέχεται να εφαρμοστούν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε συνοικίες της ανατολικής πλευράς του Κιέβου (αριστερή όχθη του Δνείπερου).

Meanwhile in Kyiv pic.twitter.com/Rjc6DajF9m — Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) June 6, 2025

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή βαλλιστική επίθεση στην πρωτεύουσα, εντείνοντας τον συναγερμό για περαιτέρω επιθέσεις.

The attacks on Kyiv haven’t stopped. Explosions continue to be heard across all districts of the capital. A fire has broken out in a residential apartment building. So far, three people have been reported injured. Cruise missile launches have also been reported. pic.twitter.com/BNIteaVIe5 — Daria Matviichuk (@DariaMatviichuk) June 6, 2025

Μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις, ενώ σε ένα από τα σημεία όπου συνετρίβη drone ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.