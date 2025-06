Η επιτυχία της ουκρανικής επιχείρησης «Ιστός Αράχνης» με τα drones που έπληξαν τα βομβαρδιστικά της Ρωσίας, φαίνεται να οφείλεται στον Αρτέμ Τιμοφιέγιεφ, έναν κατάσκοπο που δούλευε τόσο μυστικά για την Ουκρανία, ώστε το Κίεβο να αγνοεί την ύπαρξη του.

Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε φωτογραφία του και τον αναζητάει ως εγκέφαλο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Τιμοφιέγιεφ γεννήθηκε στην ουκρανική πόλη Ζιτομίρ και διέμενε στο Κίεβο πριν μετακομίσει στη ρωσική πόλη Τσελιαμπίνσκ «πριν από μερικά χρόνια», προσποιούμενος τον τοπικό επιχειρηματία. Φέρεται από εκείνη την εποχή να εργαζόταν ως Ουκρανός κατάσκοπος, με τη δράση του να είναι τόσο μυστική όμως, ώστε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών να αγνοεί την ύπαρξη του για να μην υπάρξει κάποια διαρροή.

Ο Τιμοφιέγιεφ θεωρείται ότι νοίκιασε την αποθήκη-«στρατηγείο» στην Τσελιαμπίνσκ, έναντι 350.000 ρουβλίων το μήνα, όπου συναρμολογούνταν τα drones και τα ειδικά ξύλινα κουβούκλια τους. Μικρές, δήθεν προκατασκευασμένες καλύβες που φορτώνονταν σε φορτηγά για μεταφορά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Μεταφορείς ήταν απλοί Ρώσοι οδηγοί φορτηγών που υποτίθεται πως εκτελούσαν συμβατικά δρομολόγια για μεταφορά «ξύλινων κατασκευών», αλλά μετέφεραν στην πραγματικότητα κινητές βάσεις drones σε σημεία-κλειδιά δίπλα από τις αεροπορικές βάσεις του Μουρμάνσκ, του Ιρκούτσκ, της Ριαζάν και του Ιβάνοβο. Όταν έφτασε η ώρα της επίθεσης, οι στέγες των ρυμουλκούμενων άνοιξαν με τηλεχειρισμό και δεκάδες drones απογειώθηκαν μέσα από τις καρότσες τους, χτυπώντας τους στόχους με χειρουργική ακρίβεια.

Ukrainian FPV drones have attacked Olenya and Belaya Airbases in Murmansk and Irkutsk Oblast. Russian TU-95MS strategic bombers are burning.



Russian media reports that the drones were launched from trucks near the airbases. pic.twitter.com/asr4IGlsyj