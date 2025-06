Η Ουκρανία πραγματοποίησε μια τολμηρή και συντονισμένη επιχείρηση με την ονομασία «Ιστός Αράχνης», πλήττοντας βάσεις της ρωσικής στρατηγικής αεροπορίας σε βάθος ρωσικού εδάφους. Η επιχείρηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουνίου 2025, χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη επίθεση με drones σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις μέχρι σήμερα.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) χρησιμοποίησε 117 drones, τα οποία εκτοξεύθηκαν κρυφά από φορτηγά που είχαν μεταφερθεί σε περιοχές της Ρωσίας, όπως οι βάσεις στο Μούρμανσκ, Ιρκούτσκ, Ριαζάν και Ιβάνοβο. Τα drones, εξοπλισμένα με τεχνητή νοημοσύνη, εκτέλεσαν την αποστολή τους ακόμα και όταν έχασαν το σήμα, ακολουθώντας προκαθορισμένες διαδρομές και ενεργοποιώντας τις πολεμικές κεφαλές αυτόματα κατά την επαφή με τους στόχους.

Καταστροφή Ρωσικών Αεροσκαφών Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή σοβαρή ζημιά σε τουλάχιστον 41 ρωσικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95, Tu-22M, Tu-160, τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης A-50, καθώς και τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού Il-78 και τα μεταγωγικά An-12. Η ζημιά εκτιμάται σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια, με πολλές από αυτές τις πλατφόρμες να είναι δύσκολο ή αδύνατο να αντικατασταθούν λόγω της παλαιότητάς τους.

🔥BREAKING: The SBU has released unique footage from the special operation "Spiderweb"



The video captures FPV drone strikes by the SBU on four enemy airfields: Olenya, Ivanovo, Dyagilevo, and Belaya. Among the aircraft hit are the A-50, Tu-95, Tu-22 as well as the An-12. pic.twitter.com/Jyu0bjwBvO