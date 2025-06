Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα, από ρωσικά πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο Βαντίμ Φιλάσκιν, περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο και δύο τραυματίστηκαν στο Κραματόρσκ – πόλη στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων. Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες ήταν ο απολογισμός βομβαρδισμού που προηγήθηκε στην πόλη Ιλίνιβκα.

At least 3 people were killed and 2 were wounded in today's shelling of the Kramatorsk district.



In Illinivka, Russians killed two people and damaged 3 private homes.



In Kramatorsk, 1 person was killed and 2 were wounded, an industrial zone, an administrative building, a shop,… pic.twitter.com/HpwTnJu67p