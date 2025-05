Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από «μαζική ρωσική επίθεση» κατά κατοικημένης περιοχής και σχολείου στην Οδησσό, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, αυξάνοντας τον αριθμό των τραυματιών από προηγούμενο απολογισμό που είχε δώσει στη δημοσιότητα Ουκρανός αξιωματούχος που έκανε λόγο για 5 τραυματίες.

Η ουκρανική προεδρία αντέδρασε δια στόματος Αντρίι Γέρμακ, ο οποίος ζήτησε για άλλη μια φορά «πλήρη εκεχειρία» και κατήγγειλε «την επιθυμία να σκοτώνει μέχρι το τέλος των ημερών του» ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ταυτοχρόνως με τα πλήγματα αυτά στη διάρκεια της νύχτας, εκρήξεις ακούστηκαν σε συνοικία της πόλης Σούμι και ήχησαν σειρήνες συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές, μεταξύ άλλων στις περιφέρειες του Κιέβου, του Χαρκόβου, του Τσερνίχιβ, του Σούμι, του Ντονέτσκ, του Ντνιπροπετρόφσκ και της Ζαπορίζια.

Στην Οδησσό, «εχθρική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες, κατοικίες, σούπερ μάρκετ, σχολείο και οχήματα», είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο περιφερειάρχης της Όλεχ Κίπερ, σύμφωνα με τον οποίο υπήρχαν «δύο νεκροί και 5 τραυματίες» από πλήγμα ρωσικού drone.

Two people died and 15 were injured in a Russian drone strike on Odessa. Homes, a school, and railway infrastructure were damaged. https://t.co/WxqKKBbHsq

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ουκρανίας κατήγγειλαν στη συνέχεια σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα το πρωί «μαζική ρωσική επίθεση» που στοίχισε τη ζωή σε «δύο ανθρώπους και, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, προκάλεσε τον τραυματισμό 15 άλλων».

Παράλληλα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 5 βαλλιστικούς πυραύλους και 170 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια επίθεσής της τη νύχτα στην ουκρανική επικράτεια.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία κατέρριψε 74 drones, ενώ άλλα 68 δεν έφτασαν στους στόχους τους πιθανόν λόγω της ενεργοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με τους πυραύλους ή τα υπόλοιπα drones που εξαπολύθηκαν κατά της Ουκρανίας από τις ρωσικές δυνάμεις.

From late evening until morning, Geran-2 UAVs struck targets in Ukraine



The epicenter of the strikes was the outskirts of Odessa (on video), from where they reported a dozen drone arrivals and Iskander OTRK strikes. Also, a massive Geran-2 UAV strike was carried out on targets… pic.twitter.com/IDUGc4wHju