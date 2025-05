Τα ονόματα χιλιάδων παιδιών που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις διάβασαν την Πέμπτη, το βράδυ ηθοποιοί και ακτιβιστές στη διάρκεια ολονυκτίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα Ανάκτορα του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο.

Ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Κούγκαν και η Τζούλιετ Στίβενσον, στάθηκαν κάτω από τον Πύργο της Ελισάβετ (τον Μπιγκ Μπεν) για να διαβάσουν τα ονόματα περισσότερων από 16.000 παιδιών στο πλαίσιο της εκστρατείας της οργάνωσης Choose Love που έχει στόχο να «τιμήσει» τους Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα τους τελευταίους 19 μήνες που μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αργότερα οι καλλιτέχνες χαρακτήρισαν τα όσα συμβαίνουν στον παλαιστινιακό θύλακα «γενοκτονία» και δήλωσαν ότι οι πολίτες θα πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους και να διαμαρτυρηθούν, αν δεν συμφωνούν με την πολιτική της κυβέρνησης της Βρετανίας.

