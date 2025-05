Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μετά τα μεσάνυχτα συντονισμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) κατά του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε αναρτήσεις του στο Telegram, ο Κλίτσκο ενημέρωσε ότι πάνω από 20 εχθρικά UAV πλησίαζαν την πόλη από τρία διαφορετικά σημεία, καλώντας τους κατοίκους να καταφύγουν στα καταφύγια.

Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε πως έστειλε σωστικά συνεργεία στο προάστιο Σβιατοσίνσκι, στα δυτικά της πρωτεύουσας, ενώ ανέφερε την ύπαρξη δύο τραυματιών στο προάστιο Ντιπρόβσκι.

🇷🇺 Explosions reported in Boryspil, Obukhov, and Fastovsky districts of the Kiev region as waves of drones target the capital.



Around 20 attack UAVs are heading directly toward Kiev.



Over 40 drones are currently active in Ukrainian airspace.



Air defenses are under extreme… pic.twitter.com/Qc0bJsTlrh