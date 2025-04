Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να απαντήσει αυστηρά στην τρομοκρατία, μετά τη φονική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία νωρίτερα σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές της πόλης Σούμι.

Η επίθεση έπληξε δρόμο της πόλης κοντά σε κατοικίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 32 ενώ υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες μεταξύ των αμάχων.

Η επίθεση σημειώθηκε Κυριακή των Βαΐων – ημέρα που παραδοσιακά οι Ουκρανοί επισκέπτονται τις εκκλησίες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή πράξη τρομοκρατίας και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να ενεργούν έτσι. Να αφαιρούν τη ζωή αθώων ανθρώπων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του κράτους.

Η επιχείρηση διάσωσης στο Σούμι συνεχίζεται, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει άμεσα και με αυστηρότητα στις ενέργειες της Ρωσίας. Όπως υπογράμμισε, δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη χωρίς πίεση στον επιτιθέμενο.

«Οι συζητήσεις δεν σταματούν πυραύλους και βόμβες. Η Ρωσία αξίζει να αντιμετωπίζεται όπως κάθε τρομοκρατική οντότητα», τόνισε ο Ζελένσκι.

Σήμερα το πρωί σήμανε συναγερμός σε ολόκληρη την Ουκρανία λόγω απειλής από βαλλιστικούς πυραύλους. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τους πυραύλους από την περιοχή του Κουρσκ.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι οι ρωσικές δυνάμες χτύπησαν το κέντρο της πόλης, προκαλώντας πολλούς θανάτους και τραυματισμούς.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. Κάγια Κάλας κατήγγειλε με δριμύτητα το νέο αιματηρό χτύπημα της Ρωσίας στη Σούμι, μιλώντας για ακόμη ένα φρικιαστικό παράδειγμα της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων, σε μια περίοδο που η Ουκρανία έχει αποδεχθεί άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

«Οι εικόνες από τη Σούμι σήμερα το πρωί προκαλούν οδύνη. Οι κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν την Κυριακή των Βαΐων, όταν χτυπήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους.

Πρόκειται για ένα σοκαριστικό δείγμα της έντασης με την οποία συνεχίζει να επιτίθεται η Ρωσία, την ώρα που η Ουκρανία επιδεικνύει πρόθεση για ειρήνη.

Οι σκέψεις μου βρίσκονται σήμερα με τον λαό της Ουκρανίας», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

Heartbreaking scenes from Sumy this morning as residents gathered for Palm Sunday only to be met by Russian missiles.



Horrific example of Russia intensifying attacks while Ukraine has accepted an unconditional ceasefire.



My thoughts are with the Ukrainian people today.