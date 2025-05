Στη μέση της συνάντησης με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής στον Λευκό Οίκο χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ξαφνικά από το προσωπικό «να σβήσουν τα φώτα» και να παίξει ένα βίντεο, προϊόν μοντάζ. Αυτό, μαζί με φωτοτυπίες άρθρων που έδειξε ο Αμερικανός πρόεδρος, «αποδείκνυαν» κατά τον ίδιο ισχυρισμούς για «γενοκτονία» που διαπράττεται εναντίον των λευκών κτηματιών στη Νότια Αφρική.

Σε αυτή τη νέα ενέδρα που έστησε ο Τραμπ σε ξένο ηγέτη στο Οβάλ Γραφείο, αυτή τη φορά στον Σίριλ Ραμαφόσα, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έκανε ψευδείς δηλώσεις και διαστρέβλωσε γεγονότα.

Αν και ο Ραμαφόσα προσπάθησε ανεπιτυχώς να αντικρούσει τους ισχυρισμούς, καθώς διακόπτονταν διαρκώς από τον Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε τους ισχυρισμούς, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters κατέγραψαν τα λάθη και τις διαστρεβλώσεις στις δηλώσεις Τραμπ, στο μονταρισμένο βίντεο και τα άρθρα που έδειξε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

BREAKING 🚨 President Trump stuns the world by FORCING South Africas President to watch a video of South Africans chanting to k*ll White people



HOLY SH*T he did that in front of the Press for million of people around the world to see



TRUMP IS A BOSS pic.twitter.com/mn4Fep5aJL — MAGA Voice (@MAGAVoice) May 21, 2025

Σε ένα απόσπασμα του βίντεο εμφανίζονται οχήματα σταματημένα κατά μήκος ενός δρόμου, γεμάτου με λευκούς σταυρούς καρφωμένους στο έδαφος που, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι «σημεία ταφής» «χιλιάδων λευκών αγροτών».

«Είδατε όλους αυτούς τους τάφους», είπε ο Τραμπ. «Είναι συγγενείς που πηγαίνουν, φαντάζομαι, μια Κυριακή πρωί για να προσευχηθούν μπροστά στα αγαπημένα τους πρόσωπα που σκοτώθηκαν», συνέχισε.

Elon is richer than Trump, Trump is Elons worker he bought him. Trump knows there is no Genocide in South Africa but because he is getting paid by Elon he has to do what he is paid to do. Regardless of the Factual truths that Ramaphosa and the GNU said say he wasn’t gonna agree. https://t.co/UhxTEY0x9y — A South African Patriot 🇿🇦 (@Asouthafricann) May 22, 2025

Στην πραγματικότητα, το βίντεο είναι από μια διαδήλωση το 2020 κοντά στο Νιούκαστλ στην ανατολική Νότια Αφρική μετά τη δολοφονία ενός ζευγαριού αγροτών, σύμφωνα με βίντεο και δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης εκείνης της εποχής. Οι δολοφόνοι του ζευγαριού καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη.

Οι σταυροί στο βίντεο δεν είναι σημάδια πραγματικών ταφών. Ένας διοργανωτής δήλωσε τότε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Νότιας Αφρικής, SABC, ότι οι ξύλινοι σταυροί είχαν στηθεί συμβολικά για αγρότες που είχαν σκοτωθεί στο πέρασμα των τελευταίων ετών.

Σε μια άλλη σκηνή του μονταρισμένου βίντεο, εμφανίζεται ένας πολιτικός που φωνάζει: «Είμαστε Νοτιοαφρικανοί, καταλαμβάνουμε γη».

«Οι άνθρωποι που είδατε σε αυτό το βίντεο είναι στην εξουσία», είπε ο Τραμπ. Στην πραγματικότητα, ο πολιτικός στο στιγμιότυπο αυτό είναι ο Τζούλιους Μαλέμα, ηγέτης των μαρξιστών Μαχητών για την Οικονομική Ελευθερία (EFF). Το κόμμα του απέσπασε 9,5% των ψήφων στις περσινές εκλογές και δεν συμμετέχει στον κυβερνόντα συνασπισμό. Δεν συμμετείχε ούτε στην προηγούμενη κυβέρνηση.

Ντυμένος με τη συνηθισμένη κόκκινη στολή του, ο Μαλέμα, γνωστός για τη φιλορωσική του στάση, τραγουδά στο βίντεο το τραγούδι «Kill the Boer». Το τραγούδι αυτό χρονολογείται από την αντίσταση κατά του απαρτχάιντ, όταν οι Αφρικάνερ ήλεγχαν τη χώρα.

South Africa’s Julius Malema Responds to Trump’s Claim of ‘Genocide’ by Doubling Down: ‘Kill the Farmer!’https://t.co/ml2SngB6Gp



South Africa, what happened? I thought after Mandela everything was good now.



Is this what Mandela and all the Hollywood Idiots were fighting for? — Steve (@StevePratico) May 22, 2025

Το τραγούδι βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης στη Νότια Αφρική και η απαγόρευσή του είχε ζητηθεί από το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Νότιας Αφρικής, τη Δημοκρατική Συμμαχία, η οποία κυβερνά από το 2024 σε συνασπισμό με το ANC, το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα.

Το 2010, δικαστήριο απαγόρευσε το τραγούδι χαρακτηρίζοντάς το ρητορική μίσους, ωστόσο έπειτα άλλοι δικαστές έκριναν ότι το τραγούδι είναι ένα ιστορικό σύνθημα απελευθέρωσης και όχι κυριολεκτική υποκίνηση βίας. Το 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε αυτήν την απόφαση.

Την υπόθεση είχε οδηγήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο η οργάνωση AfriForum, μια μη κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί τη λευκή μειονότητα της χώρας.

Σε δήλωση μετά τη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ραμαφόσα, το EFF δήλωσε ότι αυτό είναι «ένα τραγούδι που εκφράζει την επιθυμία να καταστραφεί το σύστημα ελέγχου της μειονότητας των λευκών επί των πόρων της Νότιας Αφρικής».

«Δεν γνωρίζαμε ότι θα αποτελούσαμε μέρος αυτών των θεατρινισμών στην προσπάθεια να δικαιολογηθεί η ύπαρξη μιας γενοκτονίας των λευκών που προφανώς δεν συμβαίνει στη Νότια Αφρική», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του EFF, Σίναβο Θάμπο.

Μετά το μονταρισμένο βίντεο που έδειξε χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σήκωσε ένα πάκο με άρθρα, που αναφέρονταν σύμφωνα με τον ίδιο σε δολοφονίες αγροτών.

President Donald Trump meets South Africa’s President Cyril Ramaphosa in the Oval Office of the White House, Wednesday, May 21, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Ένα από αυτά προέρχεται από τον ιστότοπο «American Thinker», ένα ιστολόγιο με μικρή επισκεψιμότητα, που αναπαράγει μια εικόνα ανθρώπων που φορούν στολές του Ερυθρού Σταυρού που κουβαλούν σάκους για πτώματα.

«Όλα αυτά είναι λευκοί αγρότες που θάβονται», είπε ο Τραμπ.

Η εικόνα είναι στην πραγματικότητα στιγμιότυπο οθόνης από ένα βίντεο του YouTube του Φεβρουαρίου που κινηματογραφήθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) στην πόλη Γκόμα, σύμφωνα με τη λεζάντα του βίντεο. Το βίντεο δείχνει τα λείψανα γυναικών θυμάτων φρικαλεοτήτων στο πλαίσιο του πολέμου στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ και δημοσιεύτηκε από το μέσο ενημέρωσης WION, το οποίο χρησιμοποίησε εικόνες από το πρακτορείο Reuters.

«Αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνονται σε μεγάλους αριθμούς», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για το αεροσκάφος Boeing που του δώρισε το Κατάρ: «Αυτό είχε να πει αυτός ο ηλίθιος αφού είδε κάτι όπου χιλιάδες άνθρωποι είναι νεκροί».

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο, με μέσο όρο 72 την ημέρα, σε μια χώρα 60 εκατομμυρίων κατοίκων. Τα περισσότερα θύματα είναι μαύροι.

Οι δολοφονίες λευκών αγροτών αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό των ανθρωποκτονιών. Η AfriForum η οποία ξεκίνησε μια εκστρατεία για να τονίσει το φαινόμενο, κατέγραψε 49 δολοφονίες λευκών αγροτών το 2023. Αυτός ο αριθμός συγκρίνεται με τις 27.621 ανθρωποκτονίες που καταγράφηκαν μεταξύ Απριλίου 2023 και Μαρτίου 2024 στα επίσημα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας.

Όσο για τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας, αυτή είναι μια θεωρία συνωμοσίας που διαδίδεται από ορισμένες περιθωριακές ομάδες λευκών Νοτιοαφρικανών από το τέλος του απαρτχάιντ το 1994. Κυκλοφορεί σε παγκόσμια ακροδεξιά chat rooms για τουλάχιστον μια δεκαετία, με την ένθερμη υποστήριξη του συμμάχου του Τραμπ, Έλον Μασκ, που έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ