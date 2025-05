Ο πρώην επαγγελματίας παλαιστής Sabu, γνωστός για τη συμμετοχή του τόσο στην ECW όσο και στη WWE, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Η All Elite Wrestling (AEW) επιβεβαίωσε τον θάνατό του με ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Κυριακή. «Η AEW και ο κόσμος του wrestling θρηνούν την απώλεια του Sabu», ξεκινούσε η ανακοίνωση.

AEW and the wrestling world mourns the passing of Sabu.



From barbed wire battles to unforgettable high-risk moments, Sabu gave everything to professional wrestling.



Our thoughts are with his family, his friends and his fans. pic.twitter.com/JpgbYj2KKl