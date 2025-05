Μέσα σε κλίμα συγκίνησης ο νέος πάπας Λέων ο ΙΔ εμφανίστηκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου και απευθυνόμενος στους χιλιάδες πιστούς στην εκκλησία του Βατικανού απηύθυνε το πρώτο του μήνυμα.

Χιλιάδες κόσμου διαφόρων ηλικιών που ήταν στο Βατικανό για να μάθουν ποιος είναι ο νέος πάπας δεν σταμάτησε να φωνάζει «ζήτω ο πάπας», γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση στον Λέων ΙΔ.

«Η ειρήνη να είναι μαζί σας», ήταν τα πρώτα του λόγια του Λέων ΙΔ.

""Sin will not prevail, we are all in the hands of God."



Pope Leo XIV says Pope Francis was always "courageous and blessed Rome", as he addresses the world for the first time from St Peter's balcony



