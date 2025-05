Πολλές εκρήξεις και πυρκαγιές ξέσπασαν στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν κυρίως στην περιοχή του λιμανιού, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές, που φέρονται να πραγματοποιούνται από τους παραστρατιωτικούς, συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα

Οι επιδρομές drones σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση του πολέμου, καθώς η πόλη αυτή του ανατολικού Σουδάν έχει μετατραπεί σε κόμβο —διοικητικό, συγκοινωνιακό, ανθρωπιστικό— και στην έδρα της διορισμένης από τον στρατό κυβέρνησης.

Η προσωρινή πρωτεύουσα παρέμενε αλώβητη από τον πόλεμο ως την Κυριακή.

Την Κυριακή επλήγη στρατιωτική βάση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, το μοναδικό σε ομαλή λειτουργία σε όλο το Σουδάν, και χθες επλήγη η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων όλης της περιοχής.

عاااجل Breaking مسيرة أخرى تستهدف مستودعات في محيط ميناء بورتسودان، وذلك خلال أقل من ساعة واحدة من الهجوم السابق. Another drone strike targeted warehouses near Port Sudan’s port ,less than an hour after the previous attack pic.twitter.com/wL5FzpvUDv

Ο τακτικός στρατός κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και για τις δυο επιδρομές.

Breaking News:



-A drone has just targeted Port Sudan International Airport.

-The strike hit near the civilian terminal.

-A powerful explosion was heard, with thick plumes of smoke rising from the area.

-Several scheduled flights were canceled immediately after the attack.

-Panic… pic.twitter.com/mQmZjULujP