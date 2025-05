Μια νέα έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Πορτ Σουδάν —την προσωρινή έδρα της σουδανικής κυβέρνησης— καθώς φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα, ύστερα από επίθεση με drone παραστρατιωτικών δυνάμεων, εξαπλώθηκε, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η έκρηξη απόψε οφειλόταν στην ανάφλεξη μιας από τις δεξαμενές, που προκλήθηκε από την εξάπλωση της πυρκαγιάς», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, πιο συγκεκριμένα την αποστολή πυροσβεστικού αεροσκάφους.

Επιτόπου, ανταποκριτής του AFP μετέδωσε πως «όλος» ο ορίζοντας βάφτηκε «κόκκινος» όταν έγινε η νέα έκρηξη.

Drone strikes in Port Sudan, the newly assigned economic hub of the country and the region that had the only remaining civilian airport in the country continue.



This time, the UAE has targeted oil/fuel deposits.



They are destroying the last little bit we have left. pic.twitter.com/i5YpvbvcjN