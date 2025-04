Ένας δικαστής του Νέου Μεξικού, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα, και η σύζυγός του συνελήφθησαν σε ομοσπονδιακή έφοδο στο σπίτι της οικογένειάς τους την Πέμπτη, αφού αποκαλύφθηκε ότι φιλοξενούσαν ένα κατηγορούμενο μέλος της Tren de Aragua, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην Δημοκρατικός δικαστής της κομητείας Doña Ana, Jose «Joel» Cano, και η σύζυγός του, Nancy Cano, αντιμετωπίζουν ο καθένας από δύο κατηγορίες για παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων επειδή φέρονται να φιλοξενούν τον Cristhian Ortega-Lopez – έναν κατηγορούμενο παράνομο μετανάστη, ο οποίος σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους είναι μέλος της συμμορίας Tren de Aragua της Βενεζουέλας, ανέφερε το Fox News.

«Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε συλλάβει πάνω από 150.000 αλλοδαπούς – συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 600 μελών της μοχθηρής συμμορίας Tren de Aragua», δήλωσε στο πρακτορείο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο 23χρονος Ortega-Lopez, συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πολυτελή κατοικία του δικαστή στο Las Cruces, όπου ο ύποπτος για συμμετοχή στη συμμορία έμενε σε ξενώνα, ανέφερε το Fox News επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Νέου Μεξικού απαγόρευσε οριστικά στον Cano να υπηρετεί στην έδρα λόγω της σύλληψης του Ortega-Lopez τον Φεβρουάριο. Ο δικαστής είχε παραιτηθεί τον Μάρτιο.

Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι ο Ortega-Lopez έχει τατουάζ, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ρούχα που σχετίζονται με την Tren de Aragua και χρησιμοποίησαν ένταλμα έρευνας για να ανακαλύψουν φωνητικά και γραπτά μηνύματα που σχετίζονται με τη δράση συμμορίας.

Σε μια ξεχωριστή επιδρομή στο σπίτι της κόρης του ζευγαριού, April Cano, οι ερευνητές ανακάλυψαν τέσσερα πυροβόλα όπλα – μερικά από τα οποία φέρεται να ανήκουν στον Ortega-Lopez, δήλωσαν οι ερευνητές, επικαλούμενοι στοιχεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨Update: New Mexico judge, wife arrested for harboring illegal alien Tren de Aragua gang member in their home! Are these terrorist gangs buying up judges and politicians in America like they do in Mexico?? This is getting serious! pic.twitter.com/6veTW50ZU3